Заказать проект дома в Минске

Проекты коттеджей и планировки домов Z500 в Беларуси

Изучая предложения архитектурных бюро, многие из нас приходили к выводу, что при всем их многообразии выбрать проект своего будущего дома очень сложно. Журналы пестрят планировками и фотографиями, на которые можно разве что любоваться, а сайты архитектурных компаний предлагают однотипные решения, которые либо морально устарели, либо вообще не применимы в условиях реального строительства. К тому же, Вы часто видели объявления «готовые проекты домов за 200 рублей» или «проекты частных домов от 1 50 руб», что не совсем честно, ведь за эту цену Вы получите простейший эскиз с картинками фасадов и без каких-либо детальных чертежей! Такие картинки применимы разве что в рамке на стене!

ООО «Архитектурные решения» заботится о своих клиентах и имеет принципиально иной подход к проектированию. Мы предлагаем комплексный подход – планы домов Z500 в Беларуси с полным комплектом строительных чертежей и схем инженерных сетей, а наши партнеры — строительство и существенные скидки на стройматериалы. Вам больше не придется тратить свое время на поиск архитекторов и строителей, чтобы купить проект дома в Минске или в других городах Беларуси, сидеть в очередях для согласования бюрократических вопросов. Все это мы сделаем за Вас!

Мы предлагаем не только современные типовые решения, которые можно легко доработать по Вашему желанию, но и индивидуальную разработку проекта «под ключ».

Готовые проекты домов Z500 создаются исключительно профессиональными архитекторами и учитывают многолетний опыт строительства. При своей невысокой стоимости они сэкономят Вам массу средств и времени в процессе их реализации. Все типовые проекты домов и коттеджей Z500 адаптированы к нашим климатическим условиям и строительным материалам Беларуси.

В нашем каталоге готовых проектов Вы найдете:

— Проекты дачных домов

— Проекты домов с мансардой

— Проекты одноэтажных домов

— Проекты двухэтажных домов

— Проекты домов для узких участков

Так же в нашей компании Вы можете заказать проект дома или коттеджа из газосиликатных блоков (газобетона), который будет разработан индивидуально с учетом всех Ваших пожеланий и потребностей. Уникальность во всем – основная задача, стоящая перед экспертами архитектурного дела. От планировки и зонирования до архитектурного решения планов и фасадов – все это будет лишь воплощением Ваших собственных представлений об идеальном загородном доме мечты.

Наша молодая и развивающаяся компания поставила перед собой амбициозную задачу – максимально упростить задачу выбора архитектуры и строительства частных домов для наших клиентов. Вы просто наслаждаетесь процессом, всю работу мы сделаем за Вас.